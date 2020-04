Dansebanditten vil at du skal danse hjemme i stua

Andøy

Dag Vidar Jensen har holdt på med musikk lenge. De seneste årene har han reist rundt med sitt enmanns-show og sørget for dansestemning.

Nå spiller han opp fra sin egen stue.

– Det var noen som spurte om jeg kunne spille utenfor omsorgsboligene ved Helsesenteret på Andenes nå i påsken. Da ble ideen født om å gjøre noe på internett, sier han.

Klokken 20.00 påskeaften drar han i gang dansemusikken.

– Det blir dansemusikk slik at folk kan danse hjemme i stuene. Og ved helsesenteret har de fått nettbrett, så de kan også følge med der, sier han.

Det blir også litt veldedighet.

– Jeg har satt opp en Vipps. Alle inntektene går til pårørendeforeningen ved Andenes helsesenter. Det er avtalt med Alfhild Gjesback, som leder foreningen, sier Jensen.

Det hele starter 20.00 og vil pågå en drøy time utover kvelden. VOL bidrar også med et beløp til aksjonen, og du kan påvirke dette selv. Send inn en video av at du danser til sendinga, så bidrar vi med litt penger. Trykk her for å sende inn video. NB: Videoen vises på VOL.