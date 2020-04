Foreslår å oppheve «søringkarantenen»

Andøy

Karantenetiltaket kan kun vedtas for sju dager av gangen og for Andøy gjaldt vedtaket til og med 13. april. Derfor må formannskapet i Andøy ha nytt møte i dag for å vedta om karantenetiltaket skal videreføres.

Det er lagt frem en sak til møtet, og det er vurderingen av smitteverntiltak.

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen har laget følgende innstilling til vedtak:

– Formannskapet slutter seg til kommuneoverlegens faglige vurdering og ser ikke at det er hensiktsmessig for Andøy kommune på egen hånd å videreføre karantenebestemmelsene for reisende fra fra områdene sør for Dovre.