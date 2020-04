– Åpenbart at beslutningen i denne saken var forhastet fra starten

Andøy

– Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Men det er åpenbart at det i forbindelse med etableringen av MPA på Evenes, ble tatt en forhastet beslutning, sier Norvoll til Vol.

Andværingen sier videre at det virker som om prosjektet ikke var ordentlig fundamentert fra starten.

– Det gjør at det har oppstått problem på problem, og svekker ytterlig beslutningen som ble tatt, sier han.

– Lite å gjøre med det

Selv om kostnaden øker betraktelig, er Norvoll klar på at det er lite å gjøre med det nå.

– Vi får ikke gjort noe med det, siden det har passert point of no return. Jeg mener uansett at det er på tide å innrømme at det var en beslutning som ble tatt på forhastet grunnlag, sier han.

– Mange skjær i sjøen

– Hva tenker du om at kostnadene på prosjektet kan bli enda større?

Jeg er ikke bygningsingeniør, men jeg registrerer at det har vært mange skjær i sjøen opp gjennom. Derfor mener jeg at det er et minimum at man innrømmer at det var feil, særlig når vi er kommet til det punktet der ikke er mulig å gjøre noe med, utdyper Norvoll.

Uenige

– Arbeiderpartiet støttet forslaget i 2016. Angrer dere på det i dag?

– En viktig argumentasjon den gang, og som ble brukt overfor oss i Ap, var nettopp kostnadene, en argumentasjon som har falmet i løpet av de årene som har gått. Vi i Arbeiderpartiet har vært klare på hva vi har ment fra starten og var uenige i beslutningen. Men nå er vi som sagt forbi det punktet, slår Tomas Norvoll fast.