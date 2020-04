Fikk jobben med å sette opp driftsbygg til Andfjord Salmon

Andøy

– Vi er svært tilfredse med å være foretrukket som leverandør på dette prosjektet, og ser fram til å samarbeide med byggherren og prosjektledelsen. Å være med på et så nyskapende prosjekt, er veldig moro for oss, sier Kjell Rønning Hansen, daglig leder i KKE, i en pressemelding.

Bygget er på 1. 400 kvadratmeter over to etasjer, og skal inneholde prosessanlegg for drift av første oppdrettsbasseng, samt arealer for administrasjon.

– Planlegging og prosjektering av bygget er allerede i gang og bygget skal stå ferdig til bruk sammen med resten av anlegget, forteller Rønning Hansen.

Garderobeanlegg med sluser

Administrerende direktør i Andfjord Salmon, Martin Rasmussen, sier i pressemeldingen at selskapet er godt fornøyd med at de har KKE med på laget.

– Dette blir veldig flotte fasiliteter for våre ansatte på Kvalnes, sier han.

Første etasje i driftsbygget skal i tillegg til en prosessdel, også inneholde garderobeanlegg med sluser og fasiliteter som offentlig regelverk pålegger. Andre etasje vil ha kontorer, møterom, kontrollrom og fellesarealer som kantine og utstilling.

Selvforsynt energi

Andfjord Salmon AS baserer sin nyskapende teknologi på gjennomstrømning og har som ambisjon å bygge verdens største og mest miljøvennlige anlegg i sitt slag. Selskapet henter sjøvann fra dypet av Andfjorden og skal gjenskape naturlige og optimale forhold for laksen på land. Vannet skal skiftes ut 15-17 ganger i døgnet. Laksen kan ikke rømme eller utsettes for lakselus og anlegget vil langt på vei være selvforsynt med energi.