Fyr Laus utsetter forestilling til april neste år

Andøy





Opprinnelig skulle revygruppa spilt forestilling på Andenes 17. og 18. april, og i Oslo 1. mai. Forestillingen i Oslo skulle skje i samarbeid med Andøya kommune og et planlagt næringsseminar 30. april.

Revyforestillingen blir flyttet til fredag 16. april 2021, melder Fyr laus på Facebook lørdag. Der står det blant annet å lese at alle billetter vil være gyldige på ny dato, men det vil bli mulighet for å kunne få refundert billetter som ikke kan benyttes på denne datoen.

Håper revyforestilling kan få ny dato: Andøy kommune avlyser i Oslo, Fyr Laus! vurderer saken Andøy kommune avlyser sitt arrangement i Oslo 30. april og 1. mai. Også revygruppa Fyr Laus! kan bli nødt til å avlyse sin forestilling, og vurderer nå ulike alternativer.

Når det gjelder de øvrige arrangementene under Andøy i Oslo-paraplyen, meldes det at Samskap er med for fullt. Det blir mulighetsseminar for næringslivet, og så jobbes det med å avklare praktiske detaljer før alt er klart, noe som kanskje skjer i neste uke.

Revygruppa Fyr Laus Vil finne nye datoer for revyforestilling – Fyr Laus vil i den nærmeste tiden gå i dialog med SAMSKAP og Oslo Konserthus for å finne alternative datoer for å kunne spille forestillingen, skriver revygruppa Fyr Laus! på Facebook.

«Vi i Fyr Laus er takknemlige for den støtten og tålmodigheten vi er blitt møtt med de siste ukene, og håper dere blir med oss og Samskap til Oslo om nesten nøyaktig et år», står det avslutningsvis å lese i Facebook-innlegget.