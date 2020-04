– Regjeringen må sikre finansiering av Andøya Spaceport.

Andøy

Det kommer frem av ei pressemelding i dag.

I februar 2019 leverte Andøya Space Center en søknad om 1,3 milliarder i rammefinansiering fra staten. Pengene skal brukes til å bygge oppskytningsbasen Andøya Spaceport for småsatellitter på Andøya. Søknaden har nå vært til grundig kvalitetskontroll, og konklusjonen er entydig: Norge bør satse på etablering av base og nasjonal kapasitet for oppskytning av små satellitter.

– Norsk Romsenter påpeker at en slik etablering vil være viktig for norsk romindustri, som har stort vekstpotensial i fremtiden. Videre vil denne etableringen ha stor betydning regionalt og lokalt. Andøya Spaceport vil styrke både norsk næringsliv og norsk forskning, skriver Kjell-Are Johansen i fylkestingsgruppa til Nordland Arbeiderparti i pressemeldingen. før han fortsetter:

– Norge er ikke aleneom å ville ta en posisjon i det voksende markedet for kommersiell romvirksomhet. Miljøet i Andøy ligger godt an i Europa, men flere andre land sine regjeringer har vært og er svært offensive når det kommer til å satse på romvirksomhet. Både Sverige, Portugal og Skottland ønsker å etablere base for oppskyting av små satellitter. Den internasjonale konkurransen er hard, og det haster med å få på plass finansieringen. For å starte opp prosjektet og forberede første oppskytning, er Andøya Spaceport avhengig av at en finansieringsløsning kommer på plass i revidert nasjonalbudsjett for 2020.





Nordland fylkesting anmoder på denne bakgrunn om at:

Regjeringen og Stortinget sikrer finansiering av prosjektet for småsatellitter på Andøya i revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen og Stortinget gjennom dette følger opp løftet til befolkningen i Andøy om en ekstraordinær innsats til omstillingstiltak.