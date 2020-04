Direkte fra 12:00: Behandler innbyggerforslag om vindkraft

Andøy

Det er Monica Amsen og Motvind Andøy som står bak innbyggerforslaget. Det var samlet inn rundt 250 underskrifter bak forslaget, men rundt 50 av dem er ikke bosatt i Andøy, og kan dermed ikke stå bak et innbyggerforslag i Andøy. 200 underskrifter er likevel nok til å oppfylle lovkravet om 2 prosent av innbyggerne.

Andmyran: Innbyggerkrav om ny vindkraftbehandling Monica Amsen og Motvind Andøy ber nå kommunestyret i Andøy gjøre en ny behandling av vinkraftanlegget på Andmyran. – Det må foretas en foretas ny og faktabasert gjennomgang, heter det i forslaget fra Amsen.

– Undertegnede stemmeberettiget innbyggere i Andøy kommune, krever at Andøy kommunestyre på ny tar opp saken om vindkraftanlegget der Andmyran Vind AS har fått konsesjon. Saken har ikke vært behandlet i inneværende valgperiode, og vi er i henhold til kommunelovens bestemmelser, derfor berettiget på ny å få saken opp på kommunestyrets dagsorden, heter det i henvendelsen fra Amsen.

Saken er blitt særlig aktuell etter at Olje- og energidepartementet sa nei til å forlenge fristen for å bygge ut vindkraftanlegget på Andmyran til ut 2021. Andøya Vind AS har dermed frist ut dette året med å ha anlegget i drift.

Firmaet har bedt departementet om å omgjøre sitt vedtak.

Etter departementets vedtak, ble formannskapet i Andøy hasteinnkalt for å behandle en avtale mellom Andøy kommune og Andøya Vind AS. Avtalen ble godkjent, men Ap og MDG mente at avtalen burde behandles av kommunestyret og ikke som en hastesak i formannskapet. De to partiene har bedt om lovlighetskontroll av vedtaket.

Vedtok vindkraftavtale MDG/Ap vil ha lovlighetskontroll Formannskapet i Andøy tok mandag på seg kommunestyrehatten og vedtok avtalen mellom Andøy kommune og Andøya vind AS. – Dette handler om sikre kommunens interesser, sa ordfører Knut Nordmo. Saken havner imidlertid hos fylkesmannen.

Smittevern

Den andre saken som skal behandles, er delegasjon av myndighet etter smittevernloven. Her foreslår rådmannen at kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet.