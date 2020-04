Klar tale:– Bygg Andøya Space Port nå

Andøy

– Vi skal merke oss at viktige organisasjoner og utdanningsinstitusjoner er tydelig på at Norge nå må realisere Andøya Space Port, sier Tomas Norvoll. Andre som deltok på høringen var Abelia, Tekna, Kongsberggruppen, NIFRO, UiT og NTNU. Alle disse næringslivs- og utdanningsaktørene understreket også hvor viktig det er å få på plass Andøya Space Port.



En historisk mulighet

– Norge har nå en historisk mulighet til å etablere Andøya Spaceport. Det er et kappløp om å være først i Europa der det «winner gets all». Det er for seint om et halvt år, det er nå muligheten er der, påpeker ordfører Nordmo.

Han fortsetter med å understreke at miljøene på Andøya er viktige for det sivile høyteknologiske næringslivet i tillegg til å være en avgjørende viktig testarena for Norge og nære allierte.

– Andøyas beliggenhet, med nærhet til et stort og forholdsvis lite trafikkert luftrom og havområde, gjør at øya egner seg perfekt for arealkrevende forsknings- og testaktiviteter, sier Knut Nordmo.

Industripolitikk

– Andøya Spaceport vil være viktig for Norge som industrinasjon, det fastslår Tomas Norvoll, som mener at det å videreutvikle Andøya Space Center vil være viktig for hele den norske romindustrien.

– Andøya Space Center har høyt utviklet ekspertise på missilteknologi, og med tilgangen til testfasilitetene på Andøya har Norge et miljø som bidrar til denne næringens konkurransedyktighet. Norvoll følger opp med å poengtere at det og etablering av Andøya Spaceport vil være et av de viktigste nordområdetiltakene i dette tiåret.

– Spørsmålet er egentlig ganske enkelt: skal vi skape arbeidsplasser og ny strategisk kunnskap hjemme i Norge, eller skal vi være avhengig av å kjøpe denne type kompetanse ute i Europa, undrer Norvoll. Hvis Norge får Europas første utskytningsbase for satellitter vil det bety nye arbeidsplasser og teknologiutvikling i hele Norge.

– Norsk romindustri finnes over hele landet og flere bedrifter ser store muligheter hvis Stortinget og regjeringen nå bidrar til å realisere Andøya Space Port, avslutter ordfører Nordmo.