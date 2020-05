Direkte fra klokken 14.00:Formannskapet diskuterer Åse barnehage

Andøy

Formannskapet skal behandle en rekke saker, men en budsjettregulering på rundt 6,9 millioner kroner er nok det innbyggerne utenfor Andenes er mest opptatt av.

Vil ha omkamp om barnehage og gatelys Rådmann Kirsten Lehne Pedersen vil ha omkamp om Åse barnehage og gatelys i Andøy. Totalt vil rådmannen justere kommunens budsjett med 6,98 millioner kroner.

Her foreslår rådmannen omkamp om to tiltak som politikerne valgte å opprettholde da man behandlet budsjettet for 2020. Det ene er gatelys en rekke steder rundt om i Andøy og det andre er Åse barnehage.

Eda Lyngra flytter tilbake til Åse, datteren fikk barnehageplass i mars – Tragisk at dette forslaget kommer nå Eda Lyngra tar med seg mann og barn og flytter hjem til Åse. Barnehageplass i hjembygda bidro til det. – Det er tragisk at rådmannen igjen foreslår å legge ned barnehagen, sier hun.

Dersom rådmannen får støtte, vil kommunen i år spare 430.000 kroner på å legge nede Åse barnehage og 70.000 kroner på å slukke mange gatelys.

Du kan følge møtet fra klokken 14.00 på VOL.