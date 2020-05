Sporløft flyttes til 2021

Andøy

Sporløft er en utstilling, et næringsseminar med deltagere fra begge sider av Andfjorden og en konsert. Mer enn 850 deltok på Andøydelen som gikk av stabelen sist sommer. Det hele skulle gjentas på Finnsnes 31. juli og 1. august i år. Grunnet usikkerhet om hvilke koronatiltak som gjelder i august, har arrangørene nå bestemt å flytte markeringa til neste sommer.



Dette melder arrangøren i ei pressemelding.

Vi vil lage folkefest

– Selve utstillingen kunne vi nok gjennomført, men ventet 200-300 mennesker på både utstillingsåpning, næringsseminar og konsert i Finnsnes kirke. Når vi ikke vet om vi kan lage den folkefesten som Sporløft fortjener, må vi utsette, sier Børre Lien.

Datoen er klar

Lien forteller at datoene for arrangementene i 2021 vil være 30. og 31. juli. Utstillinga vil finne sted i den gamle sløydsalen på Heimly Folkehøyskole, Finnsnes. Vi har fått signaler fra våre mange samarbeidspartnere i Andøy- og Senja kommune om at de er klare til å delta også neste sommer.