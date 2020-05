Brann i bolig på Saura i Andøy

Andøy

Tirsdag formiddag rykket brannvesenet ut til en boligbrann på Saura i Andøy.

Nødetatene kom til stedet rundt 13:30 og begynte umiddelbart slukningsarbeidet. Personen som bor i huset er gjort rede for. Kl. 13:50 melder politiet at brannen er under kontroll. Det er ingen personskade i forbindelse med brannen.

Uttrykkningsleder i Andøy brannvesen, Andreas Thanke, sier til Vol at det var brannmannskaper fra flere steder i kommunen som bidro.

– Det har vært mannskaper fra brannvesenet på Andenes, Risøyhamn og fra det frivillige brannkorpset på Dverberg, opplyser han.

Han forteller at mannskapet fra Dverberg var tidlig fremme og startet med utvendig slukking. Etter hvert satte de også inn slukkespyd på loftet i boligen.

– Det hadde stor effekt og gjorde at vi fikk god kontroll da vi kom frem med røykdykkere, sier Thanke.

Ifølge uttrykningslederen var det også en del skader på loft og kjøkken i forbindelse med brannen. I tillegg er det brukt store mengder vann, noe som har ført til vannskader.

– Brannvesenet har bedt om restverdiredning for å begrense skadene, sier Thanke.

I tillegg til brannmannskaper var også politi og ambulanse på stedet. Boligen ligger like ved fylkesveien, og politiet dirigerte trafikken forbi stedet en periode.