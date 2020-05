Etterlyser konkrete tiltak for Andøya

Andøy

– Jeg er født optimist noe jeg har fått svidd for mange ganger, men jeg har tro på at noen av de spennende prosjektene som er gryteklar får de bevillinger de trenger, sier han i en pressemelding.

I 2016 ble det vedtatt at Andøya flyplass skulle legges ned. Statsministeren varslet da at det skulle bli en ekstraordinær statlig innsats for å ivareta samfunnet på øya. Freiberg etterlyste konkrete vedtak og beslutninger:

– Det er mye bra som skjer på Andøya, og det er mange gode initiativer og gode ideer. Men for å komme videre må det skje gjennom vedtak og beslutninger.

– Om Andøya får full klaff på alle sine prosjekter, kan det resultere i hundrevis av nye arbeidsplasser. Det hadde vært et drømmescenario. Dessverre er det sånn at det ofte ikke blir sånn som vi drømmer om, det var også noe av det jeg utfordret statsministeren på. For hva skjer i det øyeblikket alle ballene lander på bakken? Er det da noen som har det overordnende blikket? Er det slik at statsministerens ekstraordinære innsats betyr at vi kan plukke opp noen av disse ballene? Spør Freiberg.

At Andøya Space port får sin bevilling er viktig, det samme at en faktisk kommer i gang med havneprosjektet. Begge disse to prosjektene er gryteklare og kan løses gjennom konkrete bevillinger. Dette vil jeg følge opp, sier han, og legger til:

– Jeg kommer til å følge dette nøye opp, og om regjeringen ikke kommer med tydelige avklaringer i revidert nasjonalbudsjett 13. mai, vil jeg jobbe for at dette skal bli en del av Frps krav, avslutter han