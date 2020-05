Inspirert av gås på leting etter mat

Andøy

Pettersen forteller til Andøyposten at han kjører mye rundt omkring på øya.

– På Åknes så jeg fugler som satt og leita etter mat i snøen. Jeg så for meg kvakking i begynnelsen, og aggressive lyder når de flyr i motvind. Til slutt lander de der de skal være en sommer i nord, sier Pettersen. Han forteller at dette var inspirasjon han trengte for å gjøre ferdig melodien som lå hjemme.

– Noen ganger står man litt fast, og da er det greit med bilder og opplevelser i hodet. Jeg planlegger å gi ut denne og en låt til på singel, sier Pettersen.