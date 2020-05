Mye er annerledes, men noen 17. mai-tradisjoner ble holdt på Andenes

Andøy

Både Andenes skolekorps og Andenes hornmusikk har vært rundt om på Andenes for å spre lyden av 17. mai, korpsmusikken, i både boligområder og institusjoner. Aldri har nok Gammel jegermarsj og andre klassikere brakt fram mer følelser på 17. mai enn i år, når årelange tradisjoner har blitt avlyst og vi ikke kan føle på det store fellesskapet rundt om i grendehus og gymsaler.

Krans for fiskere

En viktig tradisjon i fiskeværet Andenes på 17. mai er å legge ned krans på bautaen for omkomne fiskere i værbakken. Her deltok både Andenes mannskor og Andenes Hornmusikk, og Yngve Larsen fra Andøy fiskarlag la ned kransen.

– Ingen ord eller gjerninger kan gjøre bot for det havet har tatt av menneskeliv, men livet går videre og da må vi som lever være der for hverandre. Spesielt for de som går å bærer på sorg og savn etter noen som aldri kom hjem fra havet, sa Larsen i talen han hold før kransenedleggelsen.

Hedret falne under 2. verdenskrig

En like viktig tradisjon er kransenedleggelsen ved bautaen over falne under 2. verdenskrig. Den står ved Andenes kirke og her deltok også Andenes mannskor med sang og Andenes skolekorps spilte. Sjefsersjant Rune Stave fra 133 Luftving stasjonsgruppe Andøya holdt tale og la ned kransen. Han snakket om takknemlighet for at vi kan feire nasjonaldagen i frihet.

– Det er ikke en selvfølge og verd å kjempe for, sa Stave i sin tale. Han snakket også om koronapandemien og hvilke begrensninger den har satt for friheten vår.

– Nye utfordringen gir nye helter, de som bare durer på for at samfunnet skal fortsette; hverdagsheltene, sa han og oppfordret oss til å bli flinkere til å ære dem som hver dag går på jobb for å holde samfunnet i gang.

Mange små og store markeringer

Tradisjonelt har Andøy et stort antall 17. mai-tog og folkefester rundt om i bygdene. I år er feiringen i hovedsak preget av kransenedleggelser og korps som spiller rundt omkring. I tillegg er det kreative biltog både på Åse, Risøyhamn og Bleik, i tillegg til en stor bil- og motorsykkelparade Andenes – Risøyhamn – Andenes i regi av Nostalgi og Motorklubb Andøya og MC-klubben Rammjeger.

