Andøy

Det har vært flere år med lite bær på myrene i Andøy, men i år blir det bedre.

– Vi kan takke den lange vinteren for at det ble sen blomstring og masse insekter i år. Det har heller ikke vært noe dårlig vær som har ødelagt for multene, sier Theodorsen til VOL.

Hun sier at bæra trenger en uke til før den blir helt moden.

– Noen steder kan den trenge litt lengre tid enn det. Jeg tror det kommer til å bli bær langt inn i august før man er ferdigplukket, sier Theodorsen til VOL.