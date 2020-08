Bil kjørte i husvegg på Andenes

Andøy

Det var klokken 21 torsdag at politiet fikk melding om at en uregistrert bil hadde kjørt inn i en husvegg på Andenes. Ivar Bo Nilsson ved operasjonssentralen, opplyste til VOL at føreren løp fra stedet. Den antatte føreren ble imidlertid pågrepet senere på kvelden og fremstilt for blodprøve, mistenkt for promillekjøring.

- Mannen fremstår som beruset, og blir derfor fremstilt for blodprøve, sier operasjonsleder Odd Ivar Pettersen ved Nordland politidistrikt til VOL.

Vitner har beskrevet mannen til å være først i 20-årene. Operasjonslederen sier til VOL at mannen mest sannsynlig vil bli løslatt etter at det er sikret bevis.

Ifølge operasjonslederen, og som man kan se på bildene, har bilen kjørt grundig av veien, meiet ned trafikkskilt og kjørt over en midtrabatt.