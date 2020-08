Bil kjørte i husvegg på Andenes. Politiet vil ha tips

Andøy

Det var klokken 21 torsdag at politiet fikk melding om at en uregistrert bil hadde kjørt inn i en husvegg på Andenes. Ivar Bo Nilsson ved operasjonssentralen, opplyser til VOL at føreren har løpt fra stedet mens bilen gikk på tomgang.

– Dersom noen har informasjon som kan hjelpe oss å finne sjåføren, tar vi gjerne mot det. Er sjåføren skadd og trenger legetilsyn, er noe vi må finne ut av. Det er flere hensyn å ta, og vi håper at noen har sett noe og kan kontakte politiet, sier Bo Nilsson.

Ifølge operasjonslederen, og som man kan se på bildene, har bilen kjørt grundig av veien, meiet ned trafikkskilt og kjørt over en midtrabatt.