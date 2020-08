Andøy

Denne uken starter blåkveitefisket opp etter sommerferien, og en rekke andøybåter deltar i kappfisket. Unggutten Jørn-Albin er glad for at han får mulighet til å delta via sommerjobben på farens sjark. Denne tirsdagen leverer de sin første fangst på Bleik Fisk etter ferieoppstart.