– Ny søringkarantene må bygge på faglig vurdering

Andøy

Flere medier har meldt at smittetallene i Oslo nå er høyere enn 20 per 100.000 innbyggere, som er tallet som avgjør om et land er grønt eller rødt i reisesammenheng.

– Ikke reis til Oslo

Ordføreren i Farsund, Arnt Abrahamsen, ber nå innbyggerne om å ikke reise til Oslo.

– Dette mener jeg helt seriøst. Det er nå påvist flere med covid-19 i Oslo enn i røde land og regioner i våre naboland, sier Ap-ordføreren i Farsund til Fædrelandsvennen.

Kommunene i Vesterålen og flere andre kommuner i Nord-Norge fikk mye oppmerksomhet i vinter på grunn av den såkalte søringkarantenen. Spørsmålet er jo om det kan bli børstet støv av tiltaket igjen.

– Det må i så fall bygge på en faglig vurdering. Men det har lite for seg om Andøy gjør det alene. Da må i så fall hele regionen gjøre noe felles, sier andøyordfører Knut Nordmo (Sp).

– Er det nødvendig å reise?

Nordmo ber imidlertid folk å tenke seg om noen ganger før man legger ut på tur.

– Vi bør alle tenke nøye gjennom om det er nødvendig å gjøre fritidsreiser. Det er ikke uten alvor når myndighetene igjen sier at man vurdere å stenge ned ting igjen.

– Ikke diskutert

Anders Stave er fungerende smittevernlege i Andøy. Han sier at en eventuell ny «søringkarantene» ikke er diskutert blant smittevernlegene i Vesterålen.

– Dette er ikke noe som er diskutert, og det viktigste i nåværende fase er at man følger de nasjonale smittevernreglene – holde seg hjemme ved symptomer, ringe koronatelefonen ved spørsmål om testing, holde avstand og praktisere god håndhygiene, skriver Stave i en e-post til VOL.