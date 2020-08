Sylvi Listhaug til Andøy

Andøy

– Mandag får Andøy Frp besøk av stortingsrepresentant Sylvi listhaug, Kjell Børge Kjell-Børge Freiberg og Hanne Dyveke Søttar. Vi hadde planlagt med et åpent møte, der du og andre kunne møte dem og stille spørsmål. Dessverre setter koronapandemien en stopper for denne delenn av programmet, skriver Halvar Rønneberg i Andøy Frp på sin Facebook-side.

– Men vi skal besøke Andøy Spacecenter, LNS, Andfjord Salmon, Andøya flystasjon og hvalsenteret på de to dagene de er her. Vi gleder oss til å ta imot dem her i Andøy, fortsetter Rønneberg.