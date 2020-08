Freiberg vil ha svar fra forsvarsministeren

Andøy





I det første spørsmålet vil Freiberg ha svar på når det foreligger en avklaring for fremtidig bruk av Andøya flystasjon, der han blant annet begrunner svaret med at det snart har gått fire år siden vedtaket om nedleggelsen.

– Den gangen vedtaket ble gjort ble det lovet å komme en snarlig avklaring på om arealet kunne frigis til annet aktivitet i kommunen. Det skjer mye positivt i Andøy kommune gjennom et fremover lent næringsliv. Flere prosjekter har imidlertid stoppet opp som følge av manglende avklaringer for fremtidig bruk av basen. I lys av at det er gått snart 4 år siden vedtaket om nedleggelse av flybasen, og at en manglende avklaring hemmer videre utvikling av Andøysamfunnet er det helt avgjørende at det kommer en meget rask avklaring, står det å lese i Freibergs begrunnelse.

I det andre spørsmålet ønsker hadselværingen svar på om Evenes Flystasjon blir en fullverdig fremtidig optimal flystasjon, der den sivile luftfaren vil opprettholde sine utviklingsmuligheter innenfor kostnadsrammen som er gitt.

– Vedtaket om nedleggelse av Andøya Flystasjon med flytting til Evenes var basert på en økonomisk forutsetning om at det skulle gi mer og bedre forsvar for «pengene». Arbeidet med oppbygging av basen på Evenes er i full gang. Det er slik sett registrert omtalt flere forhold som kan virke utfordrende hensyntatt utgangspunktet for valget av Evenes og kostnadsrammen. For å kunne måle om prosjektet oppfyller de forutsetninger som lå til grunn for vedtaket er det flere måleparametere som henger sammen. Gjennom prosjektstyringen ivaretas den økonomiske forutsetningen, der eventuelle uforesatte forhold kan korrigeres opp mot de utbyggingsplaner som lå til grunn, for vedtaket. Slik sett en vil en kunne holde seg innenfor kostnadsrammen. Det ønskes derfor besvart på om det er, eller vil bli, foretatt endrede konseptvalg i prosjektet som følge av kostnadsrammen som vil svekke Evenes Flystasjons operative forsvars evne.

Evenes Flystasjon bygges i tilknytning til den sivile lufthavnen. Harstad / Narvik Lufthavn er en viktig sivil lufthavn for Hålogalands regionen. Et antatt utviklingstrekk er at lufthavnen vil få en betydelig økt sivil trafikk i fremtiden. Det har i tilknytning til prosjektet med flybasen vært omtalt at det kan foreligge en turbulens problematikk som følge av bygging hangarer. I denne forbindelse registreres det at det at Avinor har fått i oppgave å måle den økte turbulensen en MPA hangar vil medføre der resultatene vil være klar om ca 1. år. Foreligger det kunnskaper i dag som gjør at en kan garantere at den sivile delen av lufthavnen ikke pålegges restriksjoner, flytting / ombygninger som vil generere kostander og være til hinder for fremtidig aktivitet og utviklingsmuligheter, skriver Freiberg i begrunnelsen.