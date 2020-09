Dette vil Forsvaret beholde på Andøya

Andøy

– Forsvaret skal fremdeles ha aktivitet på Andøya etter 2023, men i begrenset omfang. Forsvaret planlegger å flytte virksomhet som fremdeles skal bli på Andøya innenfor et mindre område i nord-øst. Forsvaret vil opprette nytt perimetergjerde rundt dette området for å opprettholde Forsvarets krav til sikkerhet, heter det i dokumentet som er signert viseadmiral Elisabeth Natvig, som er sjef for forsvarsstaben.

Det som Forsvaret fortsatt skal eie kan leies ut til sivil virksomhet, men med en beredskapsklausul. Forsvaret skal imidlertid ikke benytte dette til øvelser og trening av egne eller allierte styrker.

Etterretningstjenesten

Spørsmålet er jo om man får næringsliv til å etablere seg i bygg som Forsvaret skal eie og der det trolig blir begrenset med muligheter for å bygge nytt eller utvide byggene.

– Det er imidlertid allerede åpnet for noe utleie av infrastruktur på flystasjonen til sivile aktører. Slike forespørsler vurderes i hvert enkelt tilfelle opp mot en vurdering av Forsvarets krav til sikkerhet. Forsvaret er positive til løsninger som gir sivil tilgang til områder i sør-vest, samt adkomst til C5 flyoppstillingsplattform. Dette betinger imidlertid at perimetergjerde rundt flystasjonen og flyoperative flater flyttes slik at Forsvarets og Avinors krav til perimetersikring opprettholdes, heter det i anbefalingen.

Det er med andre bare byggene som tilhører Forsvarets etteretningstjeneste der Forsvaret skal ha virksomhet.

Før 2023

Det er også definert et mindre områder som kan avhendes før 2023.

– Endringene som er foreslått krever at det etableres ny perimetersikring rundt selve flyplassen og tilhørende flyoperative flater i henhold til Avinors regelverk, står det i anbefalingen.