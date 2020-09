Andøy

Tirsdag morgen melder vegtrafikksentralen at det har gått et steinras som dekker ene kjørebanen på fylkesvei 7702 nord for Kleivatunnelen på Andøya. Raset dekker ene kjørebanen.

– Vi venter på at det skal komme en entreprenør til stedet. Vi er også usikre på om det er snakk om et steinras, eller et steinsprang, opplyser Bente Nyland ved vegtrafikksentralen.