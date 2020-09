Andøy

Når man er børsnotert, som Andfjord Salmon er, må man jevnlig rapportere sine finanser.

Halvårsrapporten fra selskapet viser at man brukte 8,3 millioner kroner i første halvår i år. 4,4 millioner kroner av dette var lønn.

Selskapet hadde ikke inntekter, noe som er ganske naturlig siden man ikke har startet produksjon.

Netto finansinntekter på 53.734 kroner, gjør at underskuddet ble på 8,2 millioner kroner per første halvår.

Balansen viser at selskapet har eiendeler for 311 millioner kroner, fordel på 125 millioner kroner i eiendommer og 186 millioner kroner i bankinnskudd og krav.

Selskapet har en aksjekapital på 283 millioner kroner og 28 millioner kroner i gjeld.

I rute

Årsrapporten omtaler ellers viktige hendelser som økningen av aksjekapitalen med 150.000 millioner kroner og børsnoteringen på Merkur-listen ved Oslo børs.

Kursen har falt noe siden aksjen ble børsnotert og flere investorer har nå økt sin eierandel i selskapet. En stund var selskapets markedsverdi over to milliarder kroner.

Selskapet valgte tidligre i år å vente med å sette ut fisk i tanken til våren 2019 for å få optimale betingelser for laksen.

– Bassenget med kapasitet på 1.000 maksimalt tillatt biomasse er i rute for ferdigstillelse i fjerde kvartal, heter det i årsrapporten, der man også trekker frem at man er i gang med utvidelse på Kvalnes og planlegger for videre utvidelse i Brevika og på Fiskenes.

– Begivenhtesrikt

– Et svært begivenhetsrikt halvår har gjort meg enda tryggere på ambisjonen vår om å utvikle bærekraftig lakseoppdrett til vesentlig lavere produksjonskostnader enn i tradisjonell oppdrett. I løpet av første halvår nådde vi flere viktige milepæler, både i byggingen av vårt første anlegg på Kvalnes og i forberedelsene til den planlagte utvidelsen med ytterligere 60 000 tonns produksjonskapasitet, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon AS i en pressemelding.