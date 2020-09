Jørn tar over ledelsen i Eidissen Consult AS

Andøy





– Jeg er stolt over at vi har rigget selskapet slik at når Jørn nå overtar som daglig leder har han med seg sine tre brødre i styret sammen med meg og min bror, Jan Viggo Eidissen. Jeg ser hva det har betydd for meg å ha min bror som rådgiver og heiagjeng i alle år. Jeg er glad og takknemlig for at vi har fått til et godt samarbeid med alle mine sønner siden de kom inn i styret med like eierandeler i 2008, sier Benn Eidissen som fortsatt blir sittende som styreleder i selskapet, i en pressemelding.

Selskapet er involvert i næringseiendom, boligutvikling, bobil, gruvedrift og start-ups. Jørn Eidissen, som har vært kontorsjef for selskapet i tre år, sier det er en stor og utfordrende oppgave å ta over den daglige ledelsen. Samtidig understreker han at han er klar for oppgaven. At broren Roar blir med i den daglige driften, som forretningsutvikler, synes han er betryggende.

– Roar er uredd og ser alltid etter muligheter. Og når han ser en mulighet sløser han ingen tid med å følge den opp. Hans kompetanse innen salg kommer også godt med i flere selskaper hvor vi er inne på eiersiden, sier han.

Fokus på grønne verdier

På spørsmål om folk vil merke at det er en ny sjef i selskapet fra denne uka av svarer han slik:

– Det vil nok bli et større fokus på grønne investeringer. Ellers har vi de siste årene hatt et veldig aktivt styrearbeid som har vurdert hvor vi skal investere og engasjere oss. Det vil vi fortsette med, sier Jørn, som også vedgår at han har plukket opp en og annen verdi fra faren som han tar med seg inn i ledergjerningen.

– Det at menneskene man samarbeider med er vel så viktige som firmaet eller ideen man investerer i, sier han.

Selv beskriver Ben Eidissen sønnen som ryddigheten selv, en han stoler blindt på. Han peker på at han alltid leverer innenfor tidsfrister og ellers jobber systematisk og målrettet, og ellers er en ydmyk person som vet hva han står for.

Forandret barnehage-Norge

Benn Eidissen trekker frem etableringen av den nasjonale organisasjonen for private barnehager som det viktigste som står igjen etter 30 år med Eidissen Consult.

– I desember 1993 ble Private Barnehagers Landsforbund (PBL) stiftet. Jeg var gründer og ble organisasjonens første daglige leder. PBLs formål har i alle år vært å være en interesse-, service og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager i Norge. I vedtektene heter det også fortsatt at PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig. PBL har i dag sitt hovedkontor i Bodø i et eget flott og stort bygg - og over 160 ansatte. Vi var med denne etableringen med på å forandre barnehage-Norge. Det er jeg stolt av, slår Benn Eidissen fast.