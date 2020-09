Andøy

Fredag morgen meldte vegvesenet at Fv. 82 ved Kjølhågen ble stengt inntil videre. Årsaken var sterk vind. Det var omkjøring via Fv. 7702, om Nordmela. Klokken litt over åtte opplyser vegtrafikksentralen at Kjølhågen nå er åpen igjen. Det kan dog hende at veien blir stengt igjen.

- Det blåser fortsatt godt, og blir det sterkere igjen, så stenges det automatisk, opplyser Lillian Myrnes, trafikkoperatør ved vegtrafikksentralen, til VOL.