Høyre i Vesterålen satser på Thorheim

Andøy

Thorheim har drevet intern valgkamp i sommer og har reist rundt i hele Nordland. Blant annet var han på Andøy-besøk. Han er også den foretrukne kandidaten til Andøy Høyre, som har sendt inn et listeforslag der ingen av Høyres nåværende stortingsrepresentanter fra Nordland er med.

Margunn Ebbesen har vært stortingsrepresentant fra Nordland siden 2013, og har vært en varm forkjemper for nedleggelsen av Andøya flystasjon. Selv om hun kommer fra Helgeland, har hun bånd til Ofoten. Hun er for eksempel styremedlem i Narvik Havn KF (ifølge Proff.no).

For noen dager siden ble det klart at Høyres andre representant fra Nordland, Jonny Finstad, ikke stiller til valg for Nordland Høyre for neste stortingsperiode.

Heller ikke Hadsel Høyre har funnet plass til Ebbesen på sin liste, mens Høyre i Sortland (nummer sju), Lødingen (nummer ni) og Øksnes (nummer 11) har henne med på listen.

Finstad er også med på flere av listene fra Vesterålen, men ikke så høyt at Høyre-partiene i regionen vil ha han inn på Stortinget.

Det betyr at ingen av de to nåværende stortingsrepresentantene fra Høyre i Nordland er veldig populær i Vesterålen.

Bø Høyre er det eneste lokalpartiet i Vesterålen som ikke har sendt inn et eget listeforslag.

Uravsteming

Men Ebbesen og Finstad har likevel sine støttespillere i Høyre i Nordland. En såkalt rådgivende uravstemning blant dem som har møtt i nominasjonsmøtene gir Ebbesen en andreplass på listen, bare slått av nevnte Thorheim. Finstad får en fjerdeplass på listen, men har som nevnt trukket seg.

Marianne Dobak Kvensjø fra Narvik fikk tredjeplassen i den rådgivende avstemningen.

496 personer avga stemme.

Andværingen Beate Bø Nilsen (bosatt i Sortland) inntar femteplassen etter uravstemningen, mens hadselværingen Lena Arntzen får syvendeplassen.

Matz Abrahamsen fra Andøy får 12. plassen og Roar Wessel-Olsen fra Sortland får 18. plassen. Andværing Geir Wilhelm Wold (bosatt i Sortland) havner på 22. plassen, mens Petter Solheim fra Øksnes får 33.plassen.

Nordland holder sitt nominasjonsmøte i Bodø 7. november.