Fly med coronasmittet person var innom Andenes

Det melder FHI på sin hjemmeside.

Flyet reiste fra Tromsø 2. oktober 10:40, hadde mellomlanding på Andenes og landet i Bodø 12:15.

FHI opplyser ikke om hvor mange passasjerer som er bekreftet smittet, men Avisa Nordland skriver at det var én smittet person på flyet.

Samme dag fløy Widerøes rute WE810 fra Bodø til Leknes. Også på denne flyvningen har det vært personer som i etterkant har blitt bekreftet smittet med coronavirus.

Folkehelseinstituttet skriver på sin hjemmeside at de fremover vil offentliggjøre informasjon om tid og sted for avganger der personer som er smittet med covid-19 har vært om bord.

Slik håndterer Widerøe situasjonen

VOL har vært i kontakt med Catharina Solli, kommunikasjonssjef i Widerøe, som ikke kan opplyse om det er snakk om én eller flere personer som har fått påvist koronavirus etter flyvningen fra Tromsø til Bodø.

Sollie sier til VOL at de i situasjoner der passasjerer hos dem i etterkant av en flyvning har fått bekreftet koronasmitte, blir Widerøe kontaktet av FHI eller kommuneoverlege.

– De tar kontakt og informerer om at personer som har vært på en av våre flyvninger har fått påvist koronasmitte. Da utleverer vi passasjerlisten slik at FHI tar seg av den videre smittesporingen, sier kommunikasjonssjefen.

Sollie forklarer at Widerøe da tar kontakt med sin kabinbesetning, informerer dem om at det har vært passasjerer om bord som i senere tid har fått påvist smitte og ber dem om å følge med. Da kabinbesetningen går under samfunnskritisk oppgave, har de unntak fra karanteneregelen og blir derfor ikke satt i karantene.

Kommunikasjonssjefen understreker også at fly er en av de tryggeste transportmidlene.

– Årsaken til det er at det er påkrevd at både kabinpersonalet og passasjerene må ha munnbind på fly. Vi har også HEPA-filter om bord på flyene som skifter ut luften og tar 99,9999 prosent av alle partiklene. I tillegg er det slik at luften presses ned mot gulvet i fly. Dermed er det å fly en ganske så sikker metode, sier hun.

Ifølge Sollie blir fly som står på bakken mer enn 54 minutter desinfisert, i tillegg til at de blir desinfisert hver eneste natt.