Statsbudsjettet: – Andøy får mindre enn snittet

Andøy

Nordmo har sjekket grundig, og kan ikke finne noen steder i statsbudsjettet at det er noe ekstraordinært med de 15 millionene som er bevilget fra Kommunaldepartementet.

– Det er en del av de ordinære årlige overføringer vi får etter de 95 millioner kronene Stortinget vedtok at vi skulle få, etter at Andøya flystasjon ble nedlagt og vi ble omstillingskommune, poengterer han. Nordmo er overrasket over at regjeringen kaller det for ekstraordinært.

Savner penger til Andenes havn

Startbevilgningen til Andenes havn uteble også denne gangen.

– Jeg hadde håpet regjeringen skulle avse nok penger til den siste kvalitetssikringen og det om trengs for å få oppstart, sier Nordmo.

«Same procedure»

Nordmo sier videre at regjeringen viderefører det de startet på.

– De reduserer skatter for noen, og kompenserer på ved å legge på avgifter for dem som er avhengig av å bruke av å bruke tjenester som tog, bil, ferge og slikt. Det gjør det enda mer krevende for alminnelige folk ute i distriktene, sier han.

Prioriterer sentrale strøk

– Når vi ser på kommuneøkonomien kan man ikke bortforklare at det er sentrale strøk som prioriteres. Andøy ligger langt under snittet for Nordland og resten av landet når vi ser på prosentvise justeringer av overføringer, sier han. Derfor mener han at regjeringen burde lagt inn ekstra tiltak for dem som har utfordringer i denne sammenheng.

– I stedet strammer de enda mer til, og fjerner kommunenes mulighet til å skaffe seg inntekter for å levere på alle tjenester til sine innbyggere. I dette statsbudsjettet senket de eiendomsskatten fra 5 til 4 promille, sier Nordmo.

Fornøyd Ebbesen

Stortingspolitiker Margunn Ebbesen (H) sier seg fornøyd med uttellingen for Andøy. Hun nevner regjeringens styrking av samferdsel til Nordland. Videre trekker hun fram tilsagnet på 283 millioner til utbygging av Andøya Spaceport. 46 millioner av dette i 2021. Hun fremhever også at regjeringen viderefører Norges deltakelse i den internasjonale EASP-avtalen. Dette sikrer fortsatt aktivitet knyttet til forskningsraketter på Andøya og bidrar til å trygge de 100 eksisterende arbeidsplasser ved Andøya Space.

– Hva tenker du om det?

Usikker på om det holder

– Jeg er fornøyd med tildelinger til Andøya Spaceport og det som forholder seg til det. Men jeg er ikke så sikker på samferdselsoverføringene i forhold til rassikring. Jeg vet ikke om det er nok til full kostnadsdekning for at fylkeskommunen skal få gjennomført rassikring mellom Andenes og Bleik, sier Nordmo. Avslutningsvis er han veldig usikker på om regjeringen har tatt innover seg hva slags utfordringer kommunene har hatt i forhold til håndtering av koronaepidemien.

Frykter koronasmell

– Ordlyden om at Staten skal dekke nødvendige kostnader er ullen. Hvem skal definere hva som er nødvendig? Jeg frykter at det blir en smell for kommunen, sier han.