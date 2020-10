Feil fører til at flere blir fri for strøm i Andøy de neste tre timene

Andøy

Dette melder Andøy Energi i ei tekstmelding til sine abonnenter.

– Grunnet feil på hovedforsyningen til Andenes så har vi behov for å drifte på 22 kilowatts-kabler på Andenes. Lasten er for stor så vi må seksjonere ut en del av våre abonnenter. feilen er lokalisert og vil bli utbedret så fort det lar seg gjøre. kunder som bor på Toften, Sør Andenes , Merket og Bleik vil bli fri for strøm, heter det fra Andøy Energi.

Omkoblingen vil skje rundt klokken 16:00 lørdag. Anslått tid for retting er tre timer.