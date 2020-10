Enda en person koronasmittet i Andøy

Andøy

I likhet med tilfellet fredag, kan smitten spores til utlandet, melder Andøy kommune i en pressemelding.

Det er to nærkontakter som er knyttet til den smittede, som ifølge pressemeldingen er satt i karantene.

Situasjonen skal være under kontroll. Lørdagens smittetilfellet er for øvrig det åttende i Andøy kommune.

– Vi ser på landsbasis nå at det griper mer om seg, at det øker. Det er klart vi sitter her og venter nå på flere utbrudd lokalt, helt klart, sa kommunelege Astrid Holm til VOL i forbindelse med smittetilfellet fredag.

Holm oppfordret også de som har vært ute og reist til å være ekstra forsiktig og å holde seg for seg selv.