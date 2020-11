Andøy brukte helsesykepleier til koronaarbeid

Andøy

VG skrev søndag at helsesykepleiere i 234 norske kommuner ble bedt om å løse koronaoppgaver i mars og april. Helsesykepleierne er spesialutdannet for å følge opp sårbare barn og unge.

Mandag skriver VG og også i 40 kommuner uten smitte i mars og april ble helsesykepleiere satt til å utføre koronarelatere oppgaver. En av disse var Andøy kommune. Andøy fikk de første smittetilfellene i august.

Også da var helsesykepleieren en del av kommunens koronateam.

– Nødvendig

– Det var nødvendig å omdisponere en rekke forskjellig helsepersonell for å ivareta koronarelaterte oppgaver. Det gjaldt helsesykepleiere, men også fastleger, helsesekretærer og fysioterapeuter, skriver Beathe Andersen i et svar til VG. Hun er enhetsleder helse og familie i Andøy kommune.

VG skriver at Helsedirektoratet ikke har anbefalt kommunene å bruke helsesykepleiere til koronaoppgaver, men at man er kjent med at mange kommuner reduserte tilbudet til barn og unge da skolene stengte.

VG skriver videre at Helsedirektoratet 17. april ba kommunene om opprettholde eller gjenopprette et normalt helsetilbud til barn og unge.

VG skriver at de fleste helsesykepleierne var tilbake i normal jobb igjen da skolene startet i august.