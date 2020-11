Erna Solberg deltar på «Andøy i Oslo»

Andøy

Opprinnelig skulle «Andøy i Oslo» gå av stabelen henholdsvis 30. april og 1. mai i år. Den pågående epidemien satte en stopper for det.

Nå melder Andøy kommune at det blir seminaret skal holdes i hovedstaden i april neste år, og inkluderer Andøy-treff, revy og seminaret Innovativ Andøy.

Det er sistnevnte arrangement som statsministeren skal delta på. Intensjonen med «Andøy i Oslo» er å vise frem nyskapende prosjekter som er i emning i Andøy, som for eksempel oppskytingsbase for satelitter, innovasjonssenter og romutdanning, The Whale og Andfjord Salmon.

– Statsministeren skal få høre om disse spennende innovasjonsprosjektene. Det er med på å sette mulighetene i Andøy på dagsorden, sier ordfører Knut Nordmo i en pressemelding.

Han mener at Andøy-samfunnet står i en spagat, der de blant annet har utfordringer med å få i hop økonomien i kommunen.

– Samtidig er det masse spennende muligheter som kommer. De må vi vise frem for å tiltrekke oss aktører og investorer, sier Nordmo.

Han mener at arrangementet er en fin arena til å vise frem og skape oppmerksomhet rundt det som skjer i kommunen.

– Vi må gi dem kunnskap om mulighetene som vil komme i Andøy kommune. Da må vi oppsøke dem der de er, og spre det positive budskapet, fortsetter Nordmo.

Mens Andøytreffet vil finne sted på Latter, på Aker brygge, foregår resten av arrangementene på Oslo Konserthus.

– Når du kommer inn til Oslo konserthus skal du føle at du virkelig får oppleve Andøy. Hvordan ? Du får vente i spenning, sier prosjektleder Siv Loe i pressemeldingen.

Andværinger som ikke har anledning til å ta turen til hovedstaden i forbindelse med arrangementet, blir invitert til å se det via videooverføring.