Andværing blir smittevernekspert i hurtigruten

Dette står å lese i en pressemelding fra Hurtigruten. Olsvik skal forsterke selskapets smittevernkompetanse og sikre tryggest mulige seilinger. Olsvik er for øvrig født i Risøyhamn, der han tilbrakte sine første leveår.

I mer enn ett tiår, har Olsvik vært ansatt ved det anerkjente US Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) og har vært tilknyttet Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdensbanken. Han har også vært konsulent for FN, NATO, og for det norske forsvarets medisinske tjenester under Ebola-utbrudd i Afrika.

Olsvik har bred erfaring fra bekjempelse av smitteutbrudd på cruiseskip.

– Vi er stolte av å forsterke det medisinske apparatet vårt gjennom å knytte oss til en slik autoritet på smittevern. Sikkerheten til gjester og mannskap om bord, og til samarbeidspartnere og folk i alle havnene vi besøker, skal alltid være Hurtigrutens øverste prioritet, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i pressemeldingen.





Olsvik skal kombinere en deltidsstilling som rådgiver for Hurtigruten med sin professorstilling ved universitetet i Tromsø. Han vil også ha en sentral rolle i videreopplæring av Hurtigruten-ansatte på skipene og på land.

– Når du kommer fra én av de 34 havnene som Hurtigruten gjør anløp til langs kysten, er du vokst opp med en forståelse av hvor viktig denne livsnerven er for norskekysten. Jeg ser fram til å bruke kunnskapene og erfaringen min til å bistå i å gjøre alle seilinger mest mulig trygge for smittsomme sykdommer, sier Olsvik.

Olsvik vil også stå sentralt i arbeidet med å forsterke Hurtigrutens smittevernsystemer og -rutiner på de internasjonale ekspedisjonscruisene.

Smitteverneksperten skal inngå i Hurtigrutens medisinske team og videreutvikle Hurtigrutens Trygge sammen-program sammen med det øvrige fagmiljøet i selskapet.

– Hurtigruten har i dag gode og effektive systemer for smittevern og -bekjempelse. Arbeidet fremover vil handle om å sikre etterlevelse og å optimalisere systemer og rutiner på linje med den nyeste forskningen og teknologien innen tester, vaksiner og andre tiltak, sier Olsvik.