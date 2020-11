Vil hjelpe Ari (15) hjem til Grønnland

Andøy

I mars 2019 ble Ari diagnostisert med ALL (akutt lymfatisk leukemi) i hjembyen Nuuk på Grønland. Samme dag ble han sendt i all hast til Rikshospitalet i København.

– Etter halvannet år virker behandlingen, og Ari har fått lov til å ta sine første to turer hjem til Grønland. Men reisene mellom København og Nuuk er kostbare, og dekkes ikke av helsevesenet verken i Danmark eller på Grønland. Vi følte vi måtte gjøre noe, sier Fernandos gode venn Svein Spjelkavik.

– En førjulsgave

Lørdag startet han og Hanne Strager innsamling på Spleis. Allerede søndag kveld var over 15.000 kroner kommet inn til støtte for at Ari kan være hjemme på Grønland mellom prøver og oppfølging i Danmark.

– Det er rørende å se engasjementet blant andværingene og vesterålinger. Det første bidraget kom fra Ingvild Solvang, andværing med adresse Sør-Korea. Også venner av Fernando i MC-klubben på Dverberg og reisekamerater i flere reiser mellom Vesterålen og Mellom-Amerika har bidratt, sier Spjelkavik. Han håper alle Fernandos venner og de som har lyst til å gjøre en forskjell med en førjulsgave til noen som trenger hjelp vil bidra til Spleisen. Målet er å samle inn 75 000 norske kroner.

Får komme hjem til Nuuk

Foreldrene til Ari forteller at behandlingen har vært ekstremt tøff, siden Ari har en spesiell variant av ALL, som gjør at han må tåle enda sterkere medisin enn andre leukemipasienter.

– Medisinen fungerer og fordi Ari er blitt stadig bedre, har legene blitt enige om at han de neste 6 til 8 månedene kan reise til Grønland mellom behandlingene. Dette betyr alt for Ari, forteller pappa Fernando via sin gode venn Svein Spjelkavik.

Får være sammen med venner

– Det betyr at han kan gjenforenes med faren Fernando og søsteren Maria. Det betyr at han litt om litt kan vende tilbake til skolen, og begynne å ta igjen alle tingene han har gått glipp av. Og det betyr at han kan være sammen med vennene sine igjen, sier Spjelkavik.

– Når du er 15 år er dette viktigere enn noe annet. Gjennom sykdommen og behandlingene i Danmark har vennene hans vært utrolig lojale. Noen har vært på besøk i Danmark, og han har holdt kontakten med andre gjennom brev, videochatting og ved å spille spill på datamaskinen. Men det er ikke det samme som å være sammen, forteller pappa Fernando.

Egen facebook-side

Da denne saken ble skrevet var det kommet inn 15.400 kroner til aksjonen «Hjelp Ari hjem til Grønland» på spleis.no.

– Hvis du vil lese mer om aksjonen og hvordan det går med Ari, som nå er hjemme i Nuuk, så kan du søke opp facebooksiden «Ari’s homecoming», avslutter Svein Spjelkavik.