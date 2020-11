Hun skal få flere til å bo i Andøy

Andøy





Dette står å lese på Andøy kommunes hjemmesider.

– Vi hadde mange gode søkere til stillingen. Jeg er helt sikker på at vi har valgt rett person til å skape engasjement, og til å koble sammen næringslivet og befolkningen, sier styreleder i Samskap, Jonni Solsvik i pressemeldingen.

Stillingen som prosjektleder for stedsutvikling finansieres av Samskap. Dette er penger som er øremerket omstilling, og det betyr at de ikke kan brukes på vanlig drift. Det er ikke lov til å bruke Samskap-penger på for eksempel sykehjemsplasser eller lønn til lærere.

Siv Loe har en mastergrad i entreprenørskap, innovasjon og samfunn fra NTNU i Trondheim. 26-åringen har bodd i Andøy i ett år allerede, og jobbet med Andøyhandel og stedsutvikling for Samskap. De neste tre årene skal hun fortsette arbeidet med rekruttering, møteplasser, attraktive boliger og reiseliv.

– Nå skal vi få på plass tiltak som gjør at unge trives enda bedre med å jobbe her og på fritiden. De skal se for seg en framtid her, sier Siv Loe.

Etter et år i kommunen føler Loe seg allerede hjemme. Hun har funnet seg til rette i et lite hus på Bleik med store vindusflater mot havet. Hun liker roen i Andøy, men også at det er muligheter for å kjenne arenalinet pumpe. Det gjør hun ved å surfe, gå en topptur eller klatre.

– Det er så mange muligheter her. Jeg trives så godt, og vil at flere skal få oppleve Andøy, sier Loe.