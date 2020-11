Slutter som ansvarlig redaktør i E24

Andøy

Michalsen orienterte de ansatte i avisen onsdag ettermiddagen. I en pressemelding sier han blant annet at de siste årene har vært et eventyr for avisen.

– Takket være den fantastiske gjengen i E24 er vi på god vei til å ta den reelle nummer 1-posisjonen på økonomi og næringsliv. Det var denne utfordringen som fikk meg til å ta Norges mest spennende mediejobb, og det har det definitivt vært, sier han blant annet i pressemeldingen.

Når det gjelder årsaken til avgangen, sier vesterålingen at E24 har hatt en formidabel vekst de siste årene, men påpeker samtidig at stor vekst ikke alltid skjer uten interne utfordringer. Han viser til at ledelsen har fått tydelige tilbakemeldinger fra redaksjonen om ting som må jobbes med.

– Denne jobben har vi så vidt begynt på, og jeg var i utgangspunktet innstilt på å fullføre den. Men jeg har innsett at vi står i en situasjon der oppgaven kan være enklere med andre enn meg ved roret. Noen ganger er det riktige valget å gi stafettpinnen videre. Nå kan det være det beste for E24, og derfor har jeg tatt valget om å si opp min stilling, sier Michalsen i pressemeldingen.

Hvor ferden for Michalsen videre vet han ifølge seg selv ikke foreløpig, og understreker at han først og fremst skal ha en lang juleferie.

De fleste vesterålinger kjenner Michalsen fra hans tid i Sortlandsavisen, som han var med å starte, og i VOL. Etter det hadde han et kort opphold som redaktør og daglig leder i Finnmarken. For seks år siden startet han opp nettstedet Medier24, før han igjen skiftet beite og ble ansvarlig redaktør i E24 sommeren 2018.