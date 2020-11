Se smakebit av julekalender fra Dverberg

Andøy

Det sier Mette Spjelkavik Enoksen (24) fra Dverberg, som med denne julekalenderen debuterer som manusforfatter og produsent for «Ellinors Julefortelling».

I april ble det bestemt at TK81 skulle lage en annen form for juleteater enn tidligere år, og 24-åringen har siden august vært i full sving med prosjektet. Da startet også øving for de rundt 30 skuespillerne som er med i julekalenderen. Bak kamera har det ifølge Enoksen Spjelkavik jobbet rundt 15 personer, i tillegg til foreldre som har bidratt.

– Hva kan små og store forvente seg av julekalenderen?

– Vi har forstått at vi ikke kan gi publikum den samme følelsen som når de er fysisk tilstede. Vi håper likevel å gi folk litt av den følelsen av å være sammen med oss som de tidligere har hatt når juleteateret har blitt spilt i samfunnshallen. Jeg håper også at vi kan gi de som ser på litt lys i en tid der det er mørkt både inne og ute, sier hun.

Sangene som brukes i julekalender ble skrevet for åtter år siden av Lars Bremnes til teaterforestillingen «Virginia og julenissen» ved Hålogaland teater, som Katrine Strøm hadde regi på. TK81 har fått lov til å bruke sangene, noe Spjelkavik Enoksen er veldig glad for.

– Vi er veldig takknemlig for at vi få bruke sangene. Det er veldig fine, fengende og flotte sanger, sier hun.

Julian debuterer med TV-regi på hjemmebane Andøyposten har tidligere skrevet at årets juleteater blir digitalt på grunn av koronapandemien. Mette Spjelkavik Enoksen er produsent for den digitale adventskalenderen og nå er det klart at det er den unge bleiksværingen Julian Lara Asperheim som skal ha regien.