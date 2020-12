– Tidenes dugnadsinnsats

Da gjengen ved Joker Bleik fikk høre at Anitha Bendiksen satt i korona-karantene, meldte de seg umiddelbart til dugnad i Andøy Bok- og papirhandel. – Det er beundringsverdig av jentene å jobbe dobbelt for at vi skulle slippe å stenge, sier Anitha.