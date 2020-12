Orion-fly bistår i søket

Andøy





Kl. 17.00 onsdag er det 15 personer det ikke er gjort rede for etter leirskredet i Gjerdrum.

– Vi holder fortsatt muligheten åpen for at dette er personer som har evakuert seg selv eller ikke meldt seg til politiet, men de kan også være nede i skredområdet, sier innsatsleder Roger Pettersen på en pressekonferanse.

Tallet på savnede er nedjustert fra 21 tidligere i ettermiddag fordi folk har gjort rede for seg og vært i kontakt med politiet. Det pågår fortsatt søk med SeaKing-helikoptre. Forsvaret bidrar så langt med Bell-helikoptre og tilhørende drivstoff-kjøretøy. I tillegg er lokale HV-styrker involvert. Dette opplyser pressevakt ved FOH til Forsvarets Forum.

Et Orion-fly fra Andøy bidrar også i søket.

– Vi bistår også med et Orion-overvåkningsfly. Det kan dekke og få oversikt over et stort område, sier kommunikasjonssjef i Luftforsvaret Stine Gaasland til Forsvarets forum.

Hun opplyser Orion-flyet, som tok av fra Andøya, i likhet med AW101 og Sea King har sensorkapasiteter som blant annet kan oppdage varmesignaler fra personer.