Andøy

Vesterålen og særlig Andøya er utsatt for væromslag som skaper utfordringer.

Dette melder vegtrafikksentralen søndag formiddag. De opplyser videre om at det er is på flere veier i regionen, og at det derfor vil ta tid før alle strekninger er strødd.

– Vi har fått flere tips i dag om glatte veier i Vesterålen nå på formiddagen, og særlig i Andøy. Der har vi sendt ut entreprenører for å gjøre tiltak, og jeg regner med at de strør veibanen der det er nødvendig, sier trafikkoperatør Jonas Johnsen til VOL.

Han opplyser også at vegtrafikksentralen har fått inn noen meldinger om at det er ekstra glatt på deler av E10 i Lofastområdet.

– Det kan hende at forholdene er bedre nå, men jeg oppfordrer uansett alle bilister til å kjøre forsiktig, slår Johnsen fast.