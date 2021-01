Har publisert artikkel i internasjonalt tidsskrift

Andøy

International Academy of Astronautics står bak det vitenskapelige tidsskriftet, som ble gitt ut månedlig og dekker ulike felt innenfor vitenskapelig utforskning av verdensrommet.

I en pressemelding skriver NAROM at et av deres undervisningsprosjektet «En romekspedisjon», som er for barnehageansatte og lærere på småtrinnet, har vært grunnlaget for artikkelen, som kommer ut i mars.

– Laila ble forespurt om å levere en artikkel til Acta Astronautica etter å ha skrevet om og presentert prosjektet på International Astronautical Congress (IAC) i 2019, Washington DC, USA, skriver de i pressemeldingen.