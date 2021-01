Familie etter hyttebrannen i Andøy: − Vi er i dyp sorg

Andøy

– Vi står i lag i sorgen og vi står i lag i tiden fremover. Vi skal hjelpe hverandre med å komme oss videre. Vi er i dyp sorg og fortvilelse, skriver foreldrene til to av barna som døde i hyttebrannen ved Risøyhamn i Vesterålen.

NRK omtalte uttalelsen først.

Totalt fem personer klarte ikke å ta seg ut av hytta i Kobbedalen, som tok fyr om natt til lørdag forrige uke. Fire av dem var barn under 16 år.

De ble bekreftet omkommet søndag.

Alle var hjemmehørende i Vågan kommune i Lofoten, et lokalsamfunn som nå er hardt rammet av sorg.

– Vi er veldig takknemlige for støtten som vi har fått og får fra familien, venner og lokalsamfunnet. Vi ønsker også å rette en takk til hjelpeapparatet, sier familien.

De understreker at ingen av dem kommer til å uttale seg ytterligere til pressen.

Varslet foreldre etter nyhetsmelding på radio

Klokken 07 lørdag morgen hørte onkelen til Henning Christian Bang Johansen (15) om hyttebrannen på NRK Radio.

– Jeg ringte til foreldrene for å høre om de visste hvilken hytte Henning var i. Da ble det dessverre bekreftet ganske raskt at det var den hytta. Man tenker at en slik ulykke skjer alle andre og ikke ens egen familie. Det er vanskelig å ta innover seg og forstå at det var vår familie denne gangen, sier 15-åringens onkel, Thomas Brede Johansen, til VG.

– Det er dypt tragisk. En grusom ulykke. Det er tøffe dager.

Onkelen minnes den 15 år gamle nevøen som en snill gutt og som alltid var i godt humør.

– Han hadde en fantastisk humor og var bestekompis med fetteren sin. De to har vokst opp sammen, sier onkelen.

Søndag var foreldrene og onkelen ved branntomta og fikk en orientering av politiet.

– Skadestedsleder Jørn Karlsen gjorde den opplevelsen ryddig, god og medmenneskelig. Han ga oss noen svar som var viktig tidlig i prosessen, selv om vi aldri får Henning tilbake, sier onkelen.

I løpet av de siste dagene har familien blitt tett fulgt opp av kommunens kriseteam med psykolog, prest, ordfører og skolen.

– Erna Solberg har også ringt til ordføreren for å tilby sin hjelp. Det har vært en formidabel støtte i lokalsamfunnet. Folk har strødd oppkjørselen, kommet med bakverk og blomster - og vi har fått meldinger fra kjente og ukjente, noe som varmer.

Prøver å finne årsaken

Hytta, som ligger i en avsides dal, var helt nedbrent da nødetatene omsider kom til stedet.

En mann, faren til to av de omkomne guttene, klarte å redde seg ut av den brennende hytta. Han skal ha forsøkt å redde ut resten av familien, men skal ifølge politiet raskt ha forstått at det ikke var mulig.

Han løp derfor nær fire kilometer i bekmørke og kulde før han kom til nærmeste hus, hvor han fikk varslet om den grufulle brannen.

Kripos jobber nå for å finne årsaken til brannen, og seksjonssjef i Kripos, Håvard Haftor Arntzen, har tidligere sagt til VG at de allerede har flere hypoteser om hva som kan være årsaken.

Han sier likevel at det er et tidkrevende arbeid.

– Skadene er så store, så dette vil ta tid.

Politiet har ikke noen mistanke om at brannen er noe annet enn en tragisk ulykke, har politileder i Lofoten og Vesterålen, Per Erik Hagen, tidligere opplyst.