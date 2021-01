Skal hedre omkomne fiskere i 200 dager

Andøy

Dette står å lese i en pressemelding.

6.februar er det 200 år siden 30 fiskere omkom i «storskaden» som rammet Andenes-samfunnet i alle samfunnslag gjennom flere tiår.

Etter initiativ fra Yngve Larsen i Andøy Fiskerlag, har flere aktører i Andøy samarbeidet om å lage arrangementer som skal hedre fiskerne som mistet livet i 1820. Arbeidet ledes av Sindre Wolf ved Andøy kommune.

Svein Spjelkavik lager film om skaden og fiskeriene og har fått med seg Ola Bremnes som spiller inn en musikkvideo på Andenes, til en vise som omhandler tragedien.

I samarbeidet er også tidligere kultursjef Werner Johansen for Andøy Historielag og kunstner Bent Aune, samt Andøymuseet og Museum Nord ved Jitse Buitink.

Sammen skal de lage et arrangement som setter fokus på ulykken og fiskeriene, som skal strekke seg utover 200 dager med små og store arrangementer. Under disse dagene er målet å samle inn 1000kr hver dag. Pengene skal gis i gave til redningsselskapet som takk for lang og tro tjeneste.