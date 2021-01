Korona rammet bygging hos Andfjord Salmon

Andøy

– Det ble forrige fredag (15.01.21) klart at en av våre ansatte, som jobber på vår byggeplass hos Andfjord Salmon på Kvalnes, også var blitt smittet, i forbindelse med Koronautbruddet som hadde sitt opphav i Harstad, skriver daglig leder Kjetil Rønning Hansen i en pressemelding.

– Vårt Smitteteam tiltrådte umiddelbart og har jobbet kontinuerlig med utfordringer rundt dette med fortløpende møter, avklaringer og vurderinger.

Det har vært samarbeidet på byggeplass med byggherre Andfjord Salmon, hovedbedrift LNS, underentreprenører, personellbyråer og andre samarbeidspartnere for å håndtere situasjonen på beste måte. Vi forventer å være i full drift igjen fra førstkommende mandag 25.01.21. Vår betongstasjon KK-Ferdigbetong har også vært rammet og hatt driftsstans denne uken. Fra neste uke vil også denne være i full drift igjen, skriver Rønning Hansen i pressemeldingen.

Han roser samarbeidet med Andøy kommune.

– Vi har i perioden hatt et meget god samarbeidet Andøy kommunes smittevernteam og spesielt smittevernlege Hedda Mørch. Det har i fellesskap vært jobbet med nærkontakthåndtering, tolking av regelverk og vurdering av tiltak. Vi vil takke for et godt samarbeid og for den kunnskap som er tilført vår bedrift i denne prosessen. Vi står nå enda sterkere til å håndtere slike situasjoner i fremtiden, selv om vi selvfølgelig ønsker at dette ikke skal skje på nytt, skriver Rønning Hansen i pressemeldingen.