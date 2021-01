Robin Karlsen (31) er den andre omkomne etter snøskredet på Jan Mayen

Andøy

Robin Karlsen var sivilt ansatt i forsvaret som ingeniør og stasjonert på Jan Mayen.

Ifølge Knut Grandhagen, kommunikasjonssjef i Cyberforsvaret, har Karlsen jobbet med EDB (forkortelse for elektronisk databehandling) og radionavigasjon.

Han er én av de to som er funnet omkommet etter snøskredet, det bekrefter Operasjonsleder i politiet Mari Lillestø i en pressemelding.

Bjørg Kathrine Batalden (57) fra Vestland .

Skal fraktes hjem mandag

Grandhagen forteller også at planen er at de to omkomne skal hentes hjem til Gardermoen i morgen.

– Vi håper vi får til det dersom været ikke setter en stopper for det, sier han til VG.

Operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Ivar Bo Nilsson, sier til NTB i 12-tiden søndag at de må rydde rullebane på Jan Mayen.

– Det er estimert at det vil ta tolv timer, sier Nilsson.

Kommunikasjonssjefen i Cyberforsvaret forteller også at kollegaene deres på Jan Mayen tar godt vare på hverandre og vil få ytterligere støtte.

– Det vil bli sendt ned støttepersonell som kan ivareta folkene der oppe, legger Grandhagen til.

Han forteller også at de vil ha en seremoni på Gardermoen når kistene er fraktet til fastlandet, men at det er vanskelig å si nøyaktig tidspunkt for dette.

– Det eneste jeg vet om tidspunkt er at flyene må forlate øya før det blir mørkt, altså 16:00 og 17:00 i morgen.

Jan Mayen er nesten 380 kvadratkilometer stor, og har tilhørt Norge siden 1930. I tillegg til Forsvarets base, har Norge en værstasjon på øya. De fleste på øya jobber ved en av de to stasjonene.

Funnet etter skitur

Nødetatene fikk melding om ulykken fra Hovedredningssentralen Nord-Norge klokken 16.50 lørdag ettermiddag om at det var gått et snøskred i Borgdalen på vestsiden av øya. Da var det tre timer siden skredet gikk.

– Tre ansatte ved Forsvarets stasjon på Jan Mayen var på en fritidstur da de ble truffet av et snøskred, et stykke unna stasjonen. Skredet skjedde rundt klokken 13.50 lørdag, opplyste kommunikasjonssjef Knut Helge Grandhagen i Cyberforsvaret.

Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men livene deres sto ikke til å redde.

Kom seg løs og fikk varslet

To av de tre turgåerne ble tatt av skredet, mens en av dem kom seg løs fra snømassene og fikk varslet redningsmannskaper. De tre skal ha vært på en treningstur i det arktiske landskapet.

– En av de tre klarte å ta seg ut av skredet og fikk tatt seg tilbake til stasjonen, sa Grandhagen.

Vedkommende er lettere skadet, bekrefter Grandhagen søndag kveld.

57-åringen Bjørg Batalden hadde vært stasjonert på Jan Mayen siden september i fjor. Like etter ankomst ble hun intervjuet av lokalavisen Firdaposten.

– Kvifor eg har hamna her? Ja, sei det. Eg ønskte vel å kome meg litt ut av komfortsona. Og det har eg jammen klart, sa 57-åringen i intervjuet.

Før avreise var spesialsykepleieren ansatt på Sentralsykehuset i Førde. Tidligere har hun tjenestegjort som medisinsk personell i Tsjad i Sentral-Afrika.

I intervjuet med lokalavisen fortalte hun om arbeidsdagen på Forsvarets stasjon, hvor vinterbesetningen, som er der fra september til april, teller 18 personer.

Begge navnene er frigitt av politiet i samråd med de pårørende.

Solberg kondolerer

– Det er med dyp sorg jeg har mottatt meldingen om at to ansatte ved Forsvarets stasjon på Jan Mayen lørdag ettermiddag omkom i et snøskred, skriver statsminister Erna Solberg (H) på Twitter.

– Mine tanker går til de pårørende, venner, kollegaer og det tette fellesskapet på Jan Mayen, skriver statsministeren.

Også forsvarssjef Eirik Kristoffersen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mottok meldingen om ulykken med sorg.

– Nå går mine tanker og medfølelse først og fremst til de pårørende, det tette, lille fellesskapet på Jan Mayen – men også til venner og kolleger i Forsvaret. Det smerter når vi treffes av slike tragedier, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

– Folkene våre gjør en viktig jobb der hver dag, på norsk territorium, men likevel langt hjemmefra. Mine tanker går til de pårørende og venner av de omkomne og til deres nærmeste kolleger. Alle vi i Forsvaret tenker på dere og føler med dere i denne triste tiden, sier forsvarssjefen.