Andøya Spaceport Børgvågen:

– Ingen nye endringer på sikkerhetssona

Kjell Are Johansen (Ap) påpekte at det var uheldig for omdømmet av satelittbaseprosjektet at det er kommet endringer underveis. Han var særlig opptatt av sikkerhetssona. Odd Roger Enoksen garanterte at det ikke ville komme flere endringer som berørte den.