«Bitt av basillen» i sør-sudan

Han er utstasjonert for FN i Sør-Sudan for tredje gang på åtte år. Landet er et av verdens farligste steder, men Yngve Isaksen Wiik tar risikoen med knusende ro. Men innrømmer at han allerede før sin første tur i 2013, ble advart om risikoen for å bli «bitt av basillen».