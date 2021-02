Sea Safari blir Whale2Sea: Får 2,5 millioner i forskningsmidler

Det har vært en tøff tid under koronarestriksjonene for Sea Safari Andenes AS på Andenes. Likevel investerer man i fremtiden med nye motorer, navnebytte, og satsing på forskning og kunnskapsbaserte tilbud innenfor fremtidens hvalturisme.