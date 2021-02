Nærmer seg lys på Andøybrua igjen

Andøy

Mange er spent på resultatet av Andøy Energis intensivering av arbeidet med å få reparert mørke hull i Andøy kommunes gatelysnett. Administrerende direktør Kjell Are Johansen og leder for driftsavdelingen, Tommy Søberg, sier at innleide El-Team fikk utrettet mye de ukene de var innleid i desember.